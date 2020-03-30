ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ, є поранені

Новини » Надзвичайні події     30.03.2020 - 12:22
Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ, є поранені
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

В результаті обстрілу в районі Шумів поранені двоє військових

Бойовики на Донбасі сьогодні, 30 березня, обстріляли позиції Збройних сил України в Донецькій області, в результаті поранені двоє бійців. Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми.

"Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Евакуаційна техніка доставила поранених до військово-медичного закладу. Сили ООС відкривали у відповідь вогонь, втрати противника уточнюються.

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ, є поранені

Нагадаємо, раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Росія залишається учасником військового конфлікту на Донбасі.

Минулого тижня на Донбасі в результаті обстрілу постраждала мирна мешканка. Жінка отримала поранення в ході обстрілу житлового сектора поблизу Авдіївської промислової зони під Донецьком.

Резніков про вибори в ОРДЛО: вони можуть відбутися як через півроку, так і через 45 років
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся