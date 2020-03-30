Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ, є поранені

Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

В результаті обстрілу в районі Шумів поранені двоє військових

Бойовики на Донбасі сьогодні, 30 березня, обстріляли позиції Збройних сил України в Донецькій області, в результаті поранені двоє бійців. Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми.

"Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Евакуаційна техніка доставила поранених до військово-медичного закладу. Сили ООС відкривали у відповідь вогонь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Росія залишається учасником військового конфлікту на Донбасі.

Минулого тижня на Донбасі в результаті обстрілу постраждала мирна мешканка. Жінка отримала поранення в ході обстрілу житлового сектора поблизу Авдіївської промислової зони під Донецьком.