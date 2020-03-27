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На Донбассе в результате обстрела пострадала мирная жительница

Новости » Происшествия     27.03.2020 - 18:44
На Донбассе в результате обстрела пострадала мирная жительница
Иллюстративное фото (twitter.com/PavloKlimkin)

Жительница Авдеевки получила пулевое ранение

В пятницу, 27 марта, в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе получила ранение мирная жительница Авдеевки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба ООС, сегодня оккупанты совершили обстрел жилого сектора вблизи авдеевской промышленной зоны в Донецкой области. В результате вражеского огня была ранена жительница Авдеевки.

"В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г. Авдеевка и оказали квалифицированную помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет", - рассказали в штабе.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Донецкой области. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

"Своими действиями оккупанты в очередной раз пренебрегли правилами ведения военных действий, определенных Международным гуманитарным правом, и продемонстрировали циничное отношение к жизни и здоровью беззащитных мирных жителей", - подчеркнули в ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе совершили сегодня 5 обстрелов позиций украинских военных. Оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы, ПТРК, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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Новости Украины обстрел АвдеевкиООСбоевики
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