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На Донбассе боевики 13 раз нарушили режим тишины, в ВСУ потерь нет

Новости » Происшествия     30.03.2020 - 07:28
На Донбассе боевики 13 раз нарушили режим тишины, в ВСУ потерь нет
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов

На Донбассе, 29 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксированы одиннадцать обстрелов:

  • по защитникам Павлополя боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив 10 мин;
  • неподалеку от Водяного и Богдановки стреляли из минометов калибра 82 мм, использовав 10 мин, а также из гранатометов различных систем;
  • вблизи населенного пункта Березовое боевики дважды обстреляли опорные пункты Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • по защитникам Старогнатовки трижды стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Тарамчука применили автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы;
  • вблизи Авдеевки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Шахты Бутовка обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Военнослужащие Объединенных сил вовремя реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника", - отметили в Штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции украинских военных. Неподалеку от Луганского боевики выпустили семь мин из миномета калибра 82 мм, а по защитникам Гладосового вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Вчера, 29 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного боевики использовали миномет калибра 82 мм.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимых мер для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавиусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 28 марта в результате обстрелов вооруженными формирования Российской Федерации двое украинских военных получили ранения. За сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, боевики на оккупированном Донбассе перестали пропускать через КПВВ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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