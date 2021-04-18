ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС 17 разів: поранений український військовий

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 07:53
Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС 17 разів: поранений український військовий Фото: бойовики на Донбасі посилили обстріли (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. 17 квітня вони обстріляли позиції українських військових 17 разів.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС в Facebook.

17 квітня бойовики обстрілювали позиції українських військових 17 разів з гармат, мінометів, кулеметів, гранатометів та іншої зброї.

В районі селища Новомихайлівка ворог відкрив вогонь з протитанкової гармати МТ-12. А біля населених пунктів Майорск, Новогородское, Зайцево, Південне, Шуми і Луганське бойовики обстрілювали позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го і 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, в районі Піски, Широкіно, Авдіївки і Водяного у Донецькій області, противник вів обстріл з підствольних, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу був поранений один військовослужбовець Збройних Сил України.

"Стан захисника – середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в штабі ООС зафіксували і перше порушення тиші станом на сьогоднішній ранок. В районі Авдіївки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

На обстріли українські військові відповідали взаємністю.

Нагадаємо, бойовики не пропустили патруль ОБСЄ на блокпосту в Донецькій області. Це не перший випадок, коли вони перешкоджають роботі спостерігачів.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор в Зайцеве. Жителі вціліли, сховавшись у погребі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас
NEWS
В Україні понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
В Україні понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу