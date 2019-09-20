Боевики на Донбассе обстреляли четыре населенных пункта

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики обстреливали украинские позиции, используя запрещенное минскими договоренностями вооружение

Боевики на Донбассе снова нарушают режим прекращения огня, они совершили обстрелы в районах населенных пунктов Майское, Новолуганское, Луганское и Новомихайловка. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Сообщается, что боевики вчера обстреливали украинские позиции, применяя запрещенные минскими договоренностями минометы 82-го калибра. В общем, незаконные вооруженные формирования выпустили 10 мин 82-го калибра.

"Указанные факты в очередной раз свидетельствуют о нежелании врага придерживаться режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 19 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, в частности обстреливая украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в среду, 18 сентября.