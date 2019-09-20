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ОБСЕ сообщила об увеличении количества взрывов в Донецкой области

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 05:28
ОБСЕ сообщила об увеличении количества взрывов в Донецкой области
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В Луганской области за двое суток не зафиксировано ни одного взрыва

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в среду, 18 сентября. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 19 сентября, опубликованном на сайте организации.

В миссии уточняют, что в Донецкой области было зафиксировано 280 взрывов, тогда как в Луганской за последние двое суток не зафиксировано ни одного такого нарушения.

Также отмечается, что за предыдущий отчетный период на Донетчине было замечено примерно 55 взрывов.

Большинство нарушений режима прекращения огня и взрывов зафиксировано на южном направлении от подконтрольного Украине Светлодарска и в районах к западу от неподконтрольной Ясиноватой, а также на запад от неподконтрольной Горловки.

"В Луганской области второй день подряд миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в течение отчетного периода", - сказано в отчете.

Напомним, накануне на Донбассе наблюдательная миссия ОБСЕ обнаружила противотанковые мины на участке разведения сил и вооружений в районе оккупированного Петровского. В частности, 38 противотанковых мин миссия обнаружила с помощью беспилотного летательного аппарата, тогда как физический доступ миссии оставался ограниченным боевиками.

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