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За сутки на Донбассе боевики 14 раз обстреляли украинские позиции

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 07:26
За сутки на Донбассе боевики 14 раз обстреляли украинские позиции
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь с украинской стороны нет

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 19 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе обстреливая украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Потерь за минувшие сутки с нашей стороны не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: возле Николаевки, Богдановки, трижды недалеко от Водяного, а также возле Новотроицкого и Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Золотого, Орехово, вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также обстреливались позиции возле Травневого и Новолуганского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли позиции Объединенных сил возле Новолуганского из ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в среду, 18 сентября.

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