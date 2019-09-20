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Бойовики на Донбасі обстріляли чотири населені пункти

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 10:50
Бойовики на Донбасі обстріляли чотири населені пункти
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики обстрілювали українські позиції, застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння

Бойовики на Донбасі знову порушують режим припинення вогню, вони здійснили обстріли в районах населених пунктів Травневе, Новолуганське, Луганське та Новомихайлівка. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил, посилаючись на дані української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Повідомляється, що бойовики вчора обстрілювали українські позиції, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети 82-го та калібру. Загалом, незаконні збройні формування випустили 10 мін 82-го калібру.

"Зазначені факти вкотре свідчать про небажання ворога дотримуватися режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 19 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, зокрема обстрілюючи українські позиції із заборонених Мінськими угодами мінометів.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області в середу, 18 вересня.

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