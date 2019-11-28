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Боевики на Донбассе 40 минут обстреливали Новолуганское

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 13:30
Боевики на Донбассе 40 минут обстреливали Новолуганское
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боевики на Донбассе также вели обстрел возле Новотроицкого

Боевики на Донбассе от начала суток, 28 ноября, обстреливали украинские позиции дважды, один из обстрелов длился 40 минут. Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что после полуночи, в течение 40 минут, по направлению от Доломитного боевики обстреливали Новолуганское, применяя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение.

Кроме этого, также из РПГ (ручной противотанковый гранатомет, - ред.) оккупанты вели огонь около 08:00 возле Новотроицкого.

"По имеющейся информации, боевых потерь вследствие вражеских обстрелов среди наших героев нет", - добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Также посольство Германии заявляло, что в следующем году правительство ФРГ выделит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса.

Добавим, что Организация Объединенных Наций собрала больше половины необходимой суммы для оказания жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса.

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