На Донбассе боевики скрывают обстрелы позиций ООС, - разведка

Фото: боевик на Донбассе (dnr-news.com)

Боевики ведут скрытый для миссии ОБСЕ огонь по украинским позициям

Командование вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе предпринимают меры для повышения уровня сокрытия обстрелов позиций операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, боевики проводят скрытые для мониторинговой миссии ОБСЕ обстрелы, чтобы вызвать открытие ответного огня с целью дискредитации украинских военных.

"Противником усовершенствована система наблюдения воздушного пространства и доведение сигналов оповещения командирам подразделений о применении беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ с целью безотлагательного усиления режима маскировки, прекращение огня и ограничения перемещения вооружения и военной техники", - сообщили в ГУР.

Напомним, за прошлые сутки боевики на Донбассе девять разу нарушали режим прекращения огня. Обстрелы совершались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще один получил боевую травму.

Также РБК-Украина писало, что Российская Федерация отправила очередной "гумконвой". На въезд в Украину проследовали две колонны грузовиков.