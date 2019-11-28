СНБО подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса

Фото: Алексей Данилов (twitter.com/rnbo_gov_ua)

В СНБО не раскрывают подробности этих сценариев

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время дискуссия "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, СНБО тщательно изучает ситуацию на временно оккупированных территориях и уже разработал 5 сценариев реинтеграции.

"Работа продолжается с первого дня, все сценарии - на пользу Украине", - заявил Данилов.

В то же время он не раскрыл, о каких сценариях идет речь и включают ли они вопрос оккупированного Крыма.

Напомним, ранее Данилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" в Париже не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину.

Ранее также сообщалось, что в следующем году правительство Германии выделит 850 млн евро на гуманитарные проекты организации ADRA в Украине для помощи мирным жителям Донбасса. Помощью смогут воспользоваться люди на Востоке Украины, которые особенно пострадали от длительного конфликта.