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Для помощи мирным жителям Донбасса направят более 1 млрд евро

Новости » Общество     28.11.2019 - 12:32
Для помощи мирным жителям Донбасса направят более 1 млрд евро
Иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)

Средства направят правительство Германии и ADRA

В следующем году правительство Германии выделит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине.

Кроме того, ADRA внесет дополнительные 200 тыс. евро из собственных средств. С 2016 по 2019 гг. работа ADRA уже была профинансирована из Германии на 4,6 млн евро.

Отмечается, что помощью смогут воспользоваться люди на Востоке Украины, которые особенно пострадали от длительного конфликта.

"Средства пойдут на пользу преимущественно пожилым людям, инвалидам, одиноким матерям/отцам, многодетным семьям, а среди них и внутренним переселенцам. ADRA улучшит гуманитарную защиту, психосоциальное здоровье жертв конфликта с посттравматическим синдромом, среди которых есть много детей, а также доступ к базовым услугам, особенно медицинских и социальных служб, и обеспечение питьевой водой. ADRA будет предлагать нуждающимся также социальные транспортные услуги", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций собрала больше половины необходимой суммы для оказания жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Для необходимой помощи ООН хочет собрать 162 млн долларов.

Напомним, на прошлой неделе от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Донбасс направили 19 грузовиков гуманитарной помощи.

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