ООН собрала половину необходимой суммы для гуманитарной помощи Донбассу

Иллюстративное фото (ICRC Ukraine)

Для самой необходимой помощи ООН хочет собрать 162 млн долларов

Организация Объединенных Наций собрала более половины необходимой суммы для оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом передает пресс-служба ООН.

Отмечается, что всего ООН запросила 162 млн долларов на оказание необходимой гуманитарной помощи для 2,3 млн человек. На сегодняшний день доноры предоставили 82 млн долл из необходимой суммы.

"ООН благодарит доноров за поддержку гуманитарных программ на востоке", - заявили в пресс-лужбе.

По данным Организации, с начала конфликта более 3 320 гражданских лиц погибло, и ещё до 9 000 получили ранения. Обстрелы, боевые стычки, наземные мины и другие неразорвавшиеся пережитки войны ежедневно

представляют угрозу для миллионов людей. Долгосрочные последствия кризиса становятся всё более серьёзными, при этом усугубляется его социально-экономическое влияние, и нарушается доступ к основным услугам и службам.

Напомним, на прошлой неделе от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Донбасс направили 19 грузовиков гуманитарной помощи. Грузовики проследовали через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое". Гуманитарный груз - медпрепараты, гигиенические наборы и строительные материалы.