ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ООН собрала половину необходимой суммы для гуманитарной помощи Донбассу

Новости » Общество     27.11.2019 - 04:38
ООН собрала половину необходимой суммы для гуманитарной помощи Донбассу
Иллюстративное фото (ICRC Ukraine)

Для самой необходимой помощи ООН хочет собрать 162 млн долларов

Организация Объединенных Наций собрала более половины необходимой суммы для оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом передает пресс-служба ООН.

Отмечается, что всего ООН запросила 162 млн долларов на оказание необходимой гуманитарной помощи для 2,3 млн человек. На сегодняшний день доноры предоставили 82 млн долл из необходимой суммы.

"ООН благодарит доноров за поддержку гуманитарных программ на востоке", - заявили в пресс-лужбе.

По данным Организации, с начала конфликта более 3 320 гражданских лиц погибло, и ещё до 9 000 получили ранения. Обстрелы, боевые стычки, наземные мины и другие неразорвавшиеся пережитки войны ежедневно
представляют угрозу для миллионов людей. Долгосрочные последствия кризиса становятся всё более серьёзными, при этом усугубляется его социально-экономическое влияние, и нарушается доступ к основным услугам и службам.

Напомним, на прошлой неделе от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Донбасс направили 19 грузовиков гуманитарной помощи. Грузовики проследовали через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое". Гуманитарный груз - медпрепараты, гигиенические наборы и строительные материалы.

ООН теперь не сможет судить Россию за нарушения прав гражданских лиц во время войны ООН передала еще почти 160 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
Новости Украины ООНГуманитарная помощь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь