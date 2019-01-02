Боевики за день 4 раза обстреляли украинских военных на Донбассе

Иллюстративное фото (МОУ)

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал

Боевики за день 4 нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

При этом, как отмечается, случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, а также вблизи поселков Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.



Кроме вышеупомянутого оружия в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксировано работу вражеского снайпера.



"В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - добавили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 января 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще 2 получили ранения.

Ранее, 31 декабря 2018, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, при этом трижды применили запрещенное минскими соглашениями вооружение против украинских военных.