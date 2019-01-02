В Міноборони підтвердили втрати серед підрозділів ООС на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Від початку поточної доби, 2 січня, противник вогневої активності не проявляв

Протягом минулої доби, 1 січня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий, ще 2 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, минулої доби на Луганському напрямку бойовики 2 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил з озброєння бойових машин піхоти поблизу Новотошківського. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний противник протягом години вів вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку вчора, 1 січня, було зафіксовано одне порушення бойовиками режиму припинення вогню. Ворог випустив кілька мін 82-го калібру по позиціям українських військових поблизу Гнутового.

"Внаслідок ворожих вогневих провокацій один український воїн загинув та двоє військовослужбовців зазнали поранень", - зазначили у відомстві.

Від початку поточної доби, 2 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано. Втрат серед українських військових немає.

Ситуація на Донбасі станом на 2 січня 2019

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 1 січня, через пункти пропуску на Донбасі пройшли майже 5 тисяч осіб та прослідували понад 1 тис. транспортних засобів.