ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Міноборони підтвердили втрати серед підрозділів ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 13:10
В Міноборони підтвердили втрати серед підрозділів ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Від початку поточної доби, 2 січня, противник вогневої активності не проявляв

Протягом минулої доби, 1 січня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий, ще 2 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, минулої доби на Луганському напрямку бойовики 2 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил з озброєння бойових машин піхоти поблизу Новотошківського. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний противник протягом години вів вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку вчора, 1 січня, було зафіксовано одне порушення бойовиками режиму припинення вогню. Ворог випустив кілька мін 82-го калібру по позиціям українських військових поблизу Гнутового.

"Внаслідок ворожих вогневих провокацій один український воїн загинув та двоє військовослужбовців зазнали поранень", - зазначили у відомстві.

Від початку поточної доби, 2 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано. Втрат серед українських військових немає.

Ситуація на Донбасі станом на 2 січня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 2 січня 2019

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 1 січня, через пункти пропуску на Донбасі пройшли майже 5 тисяч осіб та прослідували понад 1 тис. транспортних засобів.

"Ощадбанк" обслуговуватиме клієнтів на лінії розмежування
Новини України ДонбаспотерисводкаООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся