На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, чотирьох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил 30 грудня російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню та двічі - протягом поточної доби, поранено двох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У штабі розповіли, що опорні пункти наших військ були обстріляні з БМП-2 в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби, ніхто з українських військових не постраждав.

За даними розвідки, 30 грудня одного окупанта знищено, одного поранено.

Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів в районі селища Кримське на Луганському напрямку, поранено двох військових.

"У зв’язку з обстрілами збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями позицій Об'єднаних сил, українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних сил України", - повідомили у штабі.

За даними розвідки, протягом поточної доби двох окупантів було знищено та трьох поранено.

Нагадаємо, згідно зі звітом СММ ОБСЄ, російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати важке озброєння на Луганському напрямку та проводять навчання з бойовою стрільбою, готуючись до активних бойових дій на Донбасі.