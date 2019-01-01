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Бойовики застосували заборонене озброєння проти українських військових на Донбасі

Новини » Суспільство    01.01.2019 - 07:19
Бойовики застосували заборонене озброєння проти українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (МОУ)

За минулу добу бойовики тричі обстріляли українські позиції із забороненої мінськими угодами зброї

Протягом минулої доби, 31 грудня 2018, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, при цьому тричі застосували заборонене мінськими угодами озброєння проти військових операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС. 

Зокрема, противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем в районі селища Кримське, а також з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Мар'їнка.

"Протягом минулої доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - зазначили в прес-центрі. 

Також додали, що українські військові у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. У результаті, за даними розвідки, минулої доби ліквідовано двох та поранено трьох бойовиків.

"Протягом поточної доби (1 січня 2019) ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове... Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - повідомили в ООС.

Зазначили також, що у зв’язку з обстрілами з боку бойовиків українські військові вживали адекватних заходів у відповідь, дотримуючись умов припинення вогню.

Бойовики застосували заборонене озброєння проти українських військових на Донбасі

Нагадаємо, минулої доби, 30 грудня, в зоні проведення ООС на Донбасі бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. Тоді ніхто з українських військових не постраждав. 

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Теми: Новини ООС
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