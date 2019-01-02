Бойовики за день 4 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Ілюстративне фото (МОУ)

Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав

Бойовики за день 4 порушували режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

При цьому, як зазначається, випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами не зафіксовано.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку, а також поблизу селищ Опитне на Донецькому напрямку та населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.



Окрім вищезазначеної зброї в районі селища Піски на Донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера.



"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - додали у відомстві.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 січня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий, ще 2 отримали поранення.

Раніше, 31 грудня 2018, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, при цьому тричі застосували заборонене мінськими угодами озброєння проти українських військових.

