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Бойовики за день 4 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 18:17
Бойовики за день 4 рази обстріляли українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (МОУ)

Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав

Бойовики за день 4 порушували режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

При цьому, як зазначається, випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами не зафіксовано.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку, а також поблизу селищ Опитне на Донецькому напрямку та населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Окрім вищезазначеної зброї в районі селища Піски на Донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера.

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - додали у відомстві.

Бойовики за день 4 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 січня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий, ще 2 отримали поранення.

Раніше, 31 грудня 2018, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, при цьому тричі застосували заборонене мінськими угодами озброєння проти українських військових.
 

 

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