Боевики за день 3 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет
Боевики за день, 27 декабря, 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.
При этом, как отмечается, случаи применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.
Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении, а также вблизи поселка Пищевик на Мариупольском направлении. Кроме вышеупомянутой оружия в районе поселка Водяное было зафиксировано работу вражеского снайпера.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 26 декабря обошлось без потерь среди украинских военных.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли поселок Южное, в результате чего сгорели два дома.