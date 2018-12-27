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Боевики за день 3 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 18:28
Боевики за день 3 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

Боевики за день, 27 декабря, 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

При этом, как отмечается, случаи применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении, а также вблизи поселка Пищевик на Мариупольском направлении. Кроме вышеупомянутой оружия в районе поселка Водяное было зафиксировано работу вражеского снайпера.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.

Боевики за день 3 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 26 декабря обошлось без потерь среди украинских военных.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли поселок Южное, в результате чего сгорели два дома.

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