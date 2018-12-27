На Донбасі за добу немає втрат серед українських військових

Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Бойовики вчора 7 разів порушили режим припинення вогню

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 26 грудня обійшлося без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі з мінометів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил в районі Гнутового на Маріупольському напрямку. Також під вогонь противника потрапили військові в районі селищ Красногорівка, Луганське, Піски (Донецький напрямок).

"За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - зазначили в штабі.

За даними розвідки, 26 грудня двох бойовиків знищили, ще один був поранений. З ранку противник відкрив вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Пищевик на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли селище Південне, в результаті чого згоріли два будинки.

Зазначимо, вчора в 10 регіонах України завершився воєнний стан.