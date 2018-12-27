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На Донбасі за добу немає втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    27.12.2018 - 08:19
На Донбасі за добу немає втрат серед українських військових
Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Бойовики вчора 7 разів порушили режим припинення вогню

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 26 грудня обійшлося без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі з мінометів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил в районі Гнутового на Маріупольському напрямку. Також під вогонь противника потрапили військові в районі селищ Красногорівка, Луганське, Піски (Донецький напрямок).

"За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - зазначили в штабі.

За даними розвідки, 26 грудня двох бойовиків знищили, ще один був поранений. З ранку противник відкрив вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Пищевик на Маріупольському напрямку.

На Донбасі за добу немає втрат серед українських військовихНа Донбасі за добу немає втрат серед українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли селище Південне, в результаті чого згоріли два будинки.

Зазначимо, вчора в 10 регіонах України завершився воєнний стан.

Українських військових на Донбасі за добу обстрілювали 5 разів
Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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