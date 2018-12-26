Бойовики обстріляли селище Південне, - СЦКК

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики вели вогонь із Горлівки (шахта Гагаріна) по позиціях Об’єднаних сил

Українська сторона СЦКК повідомляє, що 24 грудня бойовики обстріляли зі стрілецької зброї великого калібру житлові будинки селища Південне. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об’єднаних сил (ООС) на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що бойовики вели вогонь із Горлівки (шахта Гагаріна) по позиціях Об’єднаних сил.

"За оцінкою спостережної групи української сторони СЦКК, яка наступного дня на місці обстрілу провела фотофіксацію, займання будівель розпочалося в результаті влучання бронебійно-запалювальних трасуючих пострілів калібром 12,7 мм", - йдеться у повідомленні.

В результаті пожежі згоріли два житлові будинки місцевих мешканців. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/pressjfo)

"Але, враховуючи, що через Південне та інші навколишні селища проходить водогін Горлівка-Торецьк, який забезпечує централізованим водопостачанням на підконтрольній владі України території біля 43 тисяч мешканців, через активні бойові дії російсько-окупаційних військ відбувається часте пошкодження його ділянки, яка перетинає лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 25 грудня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Також протягом дня вівторка, 25 грудня, бойовики три рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС. Був поранений один український військовий.