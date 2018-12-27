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Бойовики за день 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    27.12.2018 - 18:28
Бойовики за день 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

Бойовики за день, 27 грудня, 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

При цьому, як зазначається, випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами, не зафіксовано.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі міста Авдіївка на Донецькому напрямку, а також поблизу селища Пищевик на Маріупольському напрямку. Окрім вищезазначеної зброї в районі селища Водяне було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - йдеться у повідомленні.

Бойовики за день 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в ході бойових дій 26 грудня обійшлося без втрат серед українських військових.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли селище Південне, в результаті чого згоріли два будинки.

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