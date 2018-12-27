На Донбассе за сутки нет потерь среди украинских военных

Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

Боевики вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 26 декабря обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из минометов, обстреляв позиции Объединенных сил в районе Гнутово на Мариупольском направлении. Также под огонь противника попали военные в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески (Донецкое направление).

"За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отметили в штабе.

По данным разведки, 26 декабря двух боевиков уничтожили, еще один был ранен. С утра противник открыл огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пищевик на Мариупольском направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли поселок Пивденное, в результате чего сгорели два дома.

Отметим, вчера в 10 регионах Украины завершилось военное положение.