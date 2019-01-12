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Боевики за день 2 раза обстреляли украинских военных на Донбассе

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 18:23
Боевики за день 2 раза обстреляли украинских военных на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вследствие обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал

Боевики за день, 12 января, 2 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Боевики за день 2 раза обстреляли украинских военных на ДонбассеБоевики за день 2 раза обстреляли украинских военных на Донбассе

Напомним, в Луганской области боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ, с помощью которого наблюдатели следили за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504.

Также РБК-Украина сообщало, что в оккупированной Горловке (Донецкая обл.) на территории концерна "Стирол" в течение 2018 хранилось несколько десятков тонн опасных химических веществ, в начале 2018 объемы которых иногда доходили до 80 тонн аммиака.

Боевики хранят на "Стироле" десятки тонн опасных химических веществ, - МинВОТ Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ
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