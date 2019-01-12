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Бойовики за день 2 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 18:23
Бойовики за день 2 рази обстріляли українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав

Бойовики за день, 12 січня, 2 рази обстріляли позиції українських військових в зоні проведення ООС на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, противник відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Бойовики за день 2 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Нагадаємо, у Луганській області бойовики обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ, з допомогою якого спостерігачі стежили за снігоочисними роботами на автодорозі Т-0504.

Також РБК-Україна повідомляло, що в окупованій Горлівці (Донецька обл.) на території концерну "Стірол" протягом 2018 зберігалося кілька десятків тонн небезпечних хімічних речовин, на початку 2018 обсяги яких іноді доходили до 80 тонн аміаку.

Бойовики зберігають на "Стиролі" десятки тонн небезпечних хімічних речовин, - МінТОТ Бойовики обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ
Новини України Донбасобстрелбойовики
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