Бойовики за день 2 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав

Бойовики за день, 12 січня, 2 рази обстріляли позиції українських військових в зоні проведення ООС на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, противник відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку.



"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, у Луганській області бойовики обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ, з допомогою якого спостерігачі стежили за снігоочисними роботами на автодорозі Т-0504.

Також РБК-Україна повідомляло, що в окупованій Горлівці (Донецька обл.) на території концерну "Стірол" протягом 2018 зберігалося кілька десятків тонн небезпечних хімічних речовин, на початку 2018 обсяги яких іноді доходили до 80 тонн аміаку.