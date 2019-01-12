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Бойовики зберігають на "Стиролі" десятки тонн небезпечних хімічних речовин, - МінТОТ

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 17:32
Бойовики зберігають на "Стиролі" десятки тонн небезпечних хімічних речовин, - МінТОТ
Фото: концерн "Стірол" (Wikimapia)

Бойовики приховують цю інформацію

В окупованій Горлівці (Донецька обл.) на території концерну "Стірол" протягом 2018 зберігалося кілька десятків тонн небезпечних хімічних речовин, на початку 2018 обсяги яких іноді доходили до 80 тонн аміаку. Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МінТОТ.

Зокрема, він зазначив, що після захоплення українських підприємств окупаційними адміністраціями було заявлено, що підприємство "Концерн "Стірол" відновить свою роботу.

Бойовики зберігають на &quot;Стиролі&quot; десятки тонн небезпечних хімічних речовин, - МінТОТФото: концерн "Стірол" (mtot.gov.ua)

"Однак підприємство досі не працює, а навпаки - майже припинило будь-яку діяльність. На супутникових знімках підприємства видно, що теплових процесів не відбувається: рух залізничного та автомобільного транспорту відсутня, не проводяться роботи з відвантаження та перевезення сировини і готової продукції. Це ясно свідчить про консервацію підприємства, а значить - і подальше зберігання на його території небезпечних речовин", - заявив Черниш.

За його словами, заяви окупаційних адміністрацій про те, що Україна намагається застосувати або буде застосовувати хімічну зброю, є "димовою завісою" для прикриття робіт, що проводилися на підприємстві ЗАТ "Концерн Стірол".

"За інформацією МінТОТ, на підприємстві протягом 2018 року зберігалося кілька десятків тонн небезпечних хімічних речовин, на початку 2018 обсяги яких іноді доходили до 80 тонн аміаку. Якщо безвідповідально поводитися з такою речовиною, то практично все населення міста може постраждати", - додав Черниш.

Раніше в МінТОТ повідомляли, що Росія щороку вивозить 2,8 млн тонн вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також РБК-Україна писало, що російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати важке озброєння, в першу чергу, танки і гармати, на Луганському напрямку.

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