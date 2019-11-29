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Боевики в четверг девять раз нарушили перемирие на Донбассе

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 07:11
Боевики в четверг девять раз нарушили перемирие на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Запрещенное Минском вооружение не использовали

В течение прошлых суток, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что вчера потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

В то же время, боевики вели обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 4 обстрелы - неподалеку Новолуганского, Троицкого, Майорска.

Кроме того, обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" - неподалеку Новотроицкого, Березового, Красногоровки, в районе Марьинки, вблизи Водяного.

В штабе ООС также сообщили, что с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

РБК-Украина писало, что 28 ноября после полуночи, в течение 40 минут, по направлению от Доломитного боевики обстреливали Новолуганское, применяя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

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