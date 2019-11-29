ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" в Донецкой области

Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

За сутки зафиксировано 220 взрывов

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали больше взрывов (около 220) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (190 взрывов). Почти половина нарушений режима прекращения огня зафиксирована в районах к северу от Широкиного (подконтрольный правительству), вблизи Светлодарска (подконтрольный правительству), а также вблизи населенного пункта Зализне (подконтрольный правительству).

В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов (62), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 30 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большинство взрывов, зафиксировано в районах к востоку и югу от Попасной (подконтрольная правительству).

Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что после полуночи, в течение 40 минут, по направлению от Доломитного боевики обстреливали Новолуганское, применяя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение.