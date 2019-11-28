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На Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 18:06
На Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военнослужащих нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение текущих суток, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Новолуганского и вблизи Троицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по укреплениям Объединенных сил - неподалеку Новотроицкого, вблизи Березового и у Красногоровки.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы совершались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще один получил боевую травму.

Кроме того, Российская Федерация отправила очередной "гумконвой". На въезд в Украину проследовали две колонны грузовиков.

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