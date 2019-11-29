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Бойовики у четвер дев'ять разів порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 07:11
Бойовики у четвер дев'ять разів порушили перемир'я на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Заборонене Мінськом озброєння не використовували

Протягом минулої доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, вчора втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Водночас, бойовики вели обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли - неподалік Новолуганського, Троїцького, Майорська.

Крім того, обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - неподалік Новотроїцького, Березового, Красногорівки, у районі Мар'їнки, поблизу Водяного.

В штабі ООС також повідомили, що з початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

РБК-Україна писало, що 28 листопада після опівночі, протягом 40 хвилин, за напрямком від Доломітного бойовики обстрілювали Новолуганське, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьке озброєння.

Нагадаємо, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області.

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