Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС: огонь велся из минометов и гранатометов

На Донбассе с начала текущих суток, 28 апреля, пророссийские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня . Обстрел позиций украинских военных велся из запрещенных минометов, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

Пророссийские боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра вблизи Красногоровки, а возле Водяного - ПТРК и дистанционное минирование с помощью ручных гранатометов ПОМ-2.

Также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных возле Гнутово, и из станковых противотанковых гранатометов - в районе поселка Светлодарск.

"Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет. Про все факты нарушений украинская сторона оповестила представителей ОБСЕ”, - уточнили в штабе.