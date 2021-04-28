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Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС: огонь велся из минометов и гранатометов

Новина українською → Донбасс, Среда 28 апреля 2021 17:59
Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС: огонь велся из минометов и гранатометов Фото: украинский военный под обстрелом (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе с начала текущих суток, 28 апреля, пророссийские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел позиций украинских военных велся из запрещенных минометов, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

Пророссийские боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра вблизи Красногоровки, а возле Водяного - ПТРК и дистанционное минирование с помощью ручных гранатометов ПОМ-2.

Также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных возле Гнутово, и из станковых противотанковых гранатометов - в районе поселка Светлодарск.

"Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет. Про все факты нарушений украинская сторона оповестила представителей ОБСЕ”, - уточнили в штабе.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, чтобы остановить войну в Украине, придется говорить непосредственно с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече.

Отметим, недавно Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Путин, со своей стороны, посоветовал Зеленскому вести переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Позже Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече на Донбассе и заявил, что готов встретить его в Москве.

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