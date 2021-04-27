Боевики 6 раз нарушали “тишину” на Донбассе: стреляли из минометов и пулеметов

Во вторник вечером, 27 апреля, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Днем стало известно о подрыве автомобиля с украинскими военными - один человек погиб, еще трое ранены.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В ответ на обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

В пригороде поселка Талаковка боевики совершили обстрел с использованием противотанковых гранатометов, а в районе поселения Луганское - автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от поселка Майорск противник дважды обстреливал позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы пророссийских боевиков были зафиксированы в районе поселка Водяное. Здесь противник применял запрещенные Минскими соглашениями 120-мм минометы, а возле населенного пункта Опытное - противотанковый ракетный комплекс.

Напомним, днем 27 апреля пресс-центр командования ООС сообщил о подрыве военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве. В результате происшествия один украинский военный погиб, еще трое получили травмы.

Отметим, за минувшие сутки, 26 апреля, боевики девять раз нарушали "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов осколочное ранение получил один украинский военный.

РБК-Украина писало, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил об "историческом событии" в переговорах по Донбассу - впервые ОРДЛО и Россия одобрили предложения Украины.