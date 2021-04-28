Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС: вогонь вівся з мінометів і гранатометів
На Донбасі з початку поточної доби, 28 квітня, проросійські бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Обстріл позицій українських військових вівся із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів і гранатометів.
Про це повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил (ООС).
Проросійські бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру поблизу Красногорівки, а біля Водяного - ПТРК та дистанційне мінування за допомогою ручних гранатометів ПОМ-2.
Також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських військових біля Гнутове, і зі станкових протитанкових гранатометів - в районі селища Світлодарськ.
"Бойових втрат серед наших захисників з початку поточної доби немає. Про всі факти порушень українська сторона сповістила представників ОБСЄ", - уточнили в штабі.
Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, щоб зупинити війну в Україні, доведеться говорити безпосередньо з російським лідером Володимиром Путіним. Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі.
Зазначимо, нещодавно Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі, щоб обговорити врегулювання конфлікту. Путін, зі свого боку, порадив Зеленському вести переговори з так званими "ДНР" "ЛНР".
Пізніше Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч на Донбасі і заявив, що готовий зустріти його в Москві.