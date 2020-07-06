Боевики за сутки 8 раз обстреляли позиции ООС, использовали запрещенные минометы

Фото: украинские военные (РБК-Украина)

Среди украинских военных потерь нет, двое боевиков были ликвидированы

За прошедшие сутки, 5 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет, у боевиков - двое ликвидированных, двое раненных.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Как отметили в ООС, боевики применяли запрещенные минометы 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности "Восток" боевики трижды обстреляли позиции украинских военных вблизи Марьинки, по разу около Широкино, Павлополя и Новотроицкого. В районе ответственности "Север" противники применил вооружение против защитников Хутора Вольного и Орехово.

"Такие коварные действия оккупантов без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. За минувшие сутки потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов нет. По данным разведки, 5 июля наши защитники уничтожили двух и ранили еще минимум двух захватчиков", - уточнили в ООС.

С начала текущих суток, 6 июля, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Новгородского, Зайцево, Южного, Хутора Вольного, а также Верхнеторецкого.

"Своим огнем из разрешенного вооружение наши защитники подавили активность врага. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили военные.

Отметим, в субботу боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, ранение получил один украинский военный.

Также сообщалось, что Военно-морские силы Украины готовятся к наступлению России с территории оккупированного Крыма.

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Автор: Игорь Литвиненко