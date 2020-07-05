Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

Потерь среди украинских военных нет
В воскресенье, 5 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополя боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Позже оккупанты обстреляли позиции в пригороде Марьинки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также обстрелы были зафиксированы у Новотроицкого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольный.
Напомним, на Донбассе 4 июля боевики десять раз нарушили "тишину", ранен военный.
Кроме того, 3 июля боевики 20 раз осуществляли обстрелы позиций ООС: один военный получил ранения.
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Автор: РБК-Украина