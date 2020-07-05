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Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 17:37
Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных нет

В воскресенье, 5 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополя боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Позже оккупанты обстреляли позиции в пригороде Марьинки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также обстрелы были зафиксированы у Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольный.

Напомним, на Донбассе 4 июля боевики десять раз нарушили "тишину", ранен военный.

Кроме того, 3 июля боевики 20 раз осуществляли обстрелы позиций ООС: один военный получил ранения.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассООС
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