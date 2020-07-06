ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики за добу 8 раз обстріляли позиції ООС, використовували заборонені міномети

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 07:23
Бойовики за добу 8 раз обстріляли позиції ООС, використовували заборонені міномети
Фото: українські військові (РБК-Україна)

Серед українських військових втрат немає, двоє бойовиків були ліквідовані

За минулу добу, 5 липня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу втрат серед українських військових немає, у бойовиків - двоє ліквідованих, двоє поранених.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

Як зазначили в ООС, бойовики застосовували заборонені міномети 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності "Схід" бойовики тричі обстріляли позиції українських військових поблизу Мар'їнки, по разу близько Широкіно, Павлополя і Новотроїцького. В районі відповідальності "Північ" противники застосував озброєння проти захисників Хутора Вільного і Оріхового.

"Такі підступні дії окупантів без відповіді не залишилися - вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче придушила активність противника. За минулу добу втрат серед українських захисників результаті обстрілу ворожих немає. За даними розвідки, 5 липня наші захисники знищили двох і поранили ще мінімум двох загарбників", - уточнили в ООС.

З початку поточної доби, 6 липня, бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових поблизу Новгородського, Зайцево, Південного, Хутора Вільного, а також Верхньоторецького.

"Своїм вогнем з дозволеного озброєння наші захисники придушили активність ворога. За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - відзначили військові.

Зазначимо, у суботу бойовики на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню, поранення отримав один український військовий.

Також повідомлялося, що Військово-морські сили України готуються до наступу Росії з території окупованого Криму.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся