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На Донбассе ранен боец ООС, у боевиков - трое погибших и трое раненных

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 07:26
На Донбассе ранен боец ООС, у боевиков - трое погибших и трое раненных
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты вели огонь неподалеку от Новотошковского, Орехово, Крымского и Катериновки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы вблизи Павлополя, Гнутово, Пищевика.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность", - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили троих и ранили еще трех боевиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополя и Марьинки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 3 июля боевики 20 раз осуществляли обстрелы позиций ООС: один военный получил ранения.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали факт обустройства позиций боевиков на участке разведения сил на Донбассе.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ДонбассООС
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