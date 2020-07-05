ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина готовится к наступлению России из Крыма

Новости » Политика     05.07.2020 - 21:00
Украина готовится к наступлению России из Крыма
Фото: Алексей Неижпапа (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Военные готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Российской Федерацией. Не исключено, что Россия начнет наступление с территории оккупированного Крыма.

Об этом заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Думская".

Так, Неижпапа не исключает, что российские войска могут попытаться захватить территории Херсонской области для того, чтобы пустить воду из Днепра в Крым.

"Мы готовимся (к таким действиям РФ - ред.). Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - подчеркнул он.

Командующий ВМС отметил, что в случае полномасштабной конфронтации с РФ будет много потерь как среди военных, так и среди гражданского населения.

"Многие сейчас этого не понимают - хотя в стране седьмой год идет война", - добавил Неижпапа.

По его словам, как только в Крыму начнут восстанавливать Северо-Крымский канал, это будет сигналом о подготовке России к конфронтации.

Добавим, что в ближайшее время Россия планирует провести масштабные военные учения вблизи украинской границы, поэтому подтягивает к ней крупные силы.

Сейчас вдоль границы Украины размещены 3 группы российских войск, готовые в любой момент начать вторжение.

Напомним, ранее Неижпапа заявлял, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России остается актуальной с 2014 года.

Кроме того, использование агрессии Россией для решения проблемы с водоснабжением в Крыму также не исключали в представительстве президента Украины.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКрымХерсонская областьнаступлениевмс Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь