Боевики 13 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе: один воин получил ранение
На Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных 13 раз за сутки 29 апреля. В результате обстрелов один наш боец получил ранение.
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.
Обстрелы велись недалеко от поселков Невельское и Опытное. В этом районе боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра. У Красногоровки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Также в районе населенных пунктов Луганское и Павлополь противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А вблизи Светлодарска и Водяного боевики применили автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. В пригороде Причепиловки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе поселков Пески, ЗОЛОТОЕ-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования РФ осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. А у населенного пункта Шумы российские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи поселка Новгородское враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
"Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Кроме того, по состоянию на 7 утра сегодняшнего дня зафиксировано еще одно нарушение. Боевики открыли огонь неподалеку Авдеевки из автоматических станковых гранатометов.
На все обстрелы наши бойцы отвечали взаимностью.
Напомним, ОБСЕ зафиксировало 37 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Луганской области ситуация стала хуже.
Ранее сообщалось, что у Путина заявили о напряжении у границ с Украиной. Там говорят, что ситуацию нагнетают наши военные.