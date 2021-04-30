Боевики 13 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе: один воин получил ранение

На Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных 13 раз за сутки 29 апреля. В результате обстрелов один наш боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы велись недалеко от поселков Невельское и Опытное. В этом районе боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра. У Красногоровки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Также в районе населенных пунктов Луганское и Павлополь противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А вблизи Светлодарска и Водяного боевики применили автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. В пригороде Причепиловки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе поселков Пески, ЗОЛОТОЕ-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования РФ осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. А у населенного пункта Шумы российские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

"Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 7 утра сегодняшнего дня зафиксировано еще одно нарушение. Боевики открыли огонь неподалеку Авдеевки из автоматических станковых гранатометов.

На все обстрелы наши бойцы отвечали взаимностью.