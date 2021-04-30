ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ситуация на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 37 нарушений режима прекращения огня

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 03:14
Ситуация на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 37 нарушений режима прекращения огня Фото: ОБСЕ сообщило о взрывах и обстрелах на Донбассе ( twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 37 нарушений режима прекращения огня. На этот раз больше всего обстрелов и взрывов звучало в Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 29 апреля.

Наиболее напряженной стала ситуация в Луганской области. Там наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня.

Больше всего зафиксировали нарушений в прифронтовой Попасной. Там наблюдатели слышали 8 взрывов неопределенного происхождения. Также в районе оккупированного Обозного слышали выстрелы.

В Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня. Шесть взрывов услышали в районе Курахово. В ОБСЕ отмечают, что по оценке, они связаны с учениями с боевой стрельбой. Также в районе Зализне (бывший Артемово) наблюдатели слышали 2 взрыва. Также напряженной была ситуация в районе населенного пункта Спартак

Напомним, 29 апреля боевики обстреляли позиции ООС семь раз. Украинские воины не пострадали.

Ранее сообщалось, что прошли учения боевой авиации в Донецкой области. Наши летчики отрабатывали наведение групп самолетов и вертолетов для уничтожения условного врага на земле и в воздухе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс
NEWS
Госдеп о смене руководства "Нафтогаза": под угрозой экономический прогресс Украины
Госдеп о смене руководства "Нафтогаза": под угрозой экономический прогресс Украины
DAILY
Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"