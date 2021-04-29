Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС
В четверг, 29 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.
Так, оккупанты открывали огонь по украинским позициям недалеко от поселка Опытное. Они применили минометы 120-го калибра.
Также вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Павлополь. Боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, вблизи Светлодарска и Водяного российско-оккупационные войска использовали автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.
В пригороде Причепиловки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также в районе поселков Пески и Верхнеторецкое оккупанты обстреливали позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов.
Украинские военные открывали огонь на обстрелы оккупантов. Обо всех фактах нарушений со стороны оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Напомним, за минувшие сутки, 28 апреля, боевики 15 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.
Кроме того, боевики трижды с воскресенья обстреливали прифронтовой населенный пункт Водяное на Донбассе.
Также сообщалось, что в Трехсторонней контактной группе не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе, но переговоры продолжаются.