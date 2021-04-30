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Бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: один воїн отримав поранення

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 08:01
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: один воїн отримав поранення Фото: бойовики обстрілювали позиції ООС (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

На Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових 13 разів за добу 29 квітня. В результаті обстрілів один наш боєць отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Обстріли велися недалеко від селищ Невельське і Опитне. У цьому районі бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Також в районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. А поблизу Світлодарська та Водяного бойовики застосували автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепилівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в районі селищ Піски, Золоте-4 і Верхньоторецьке збройні формування РФ здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів. А біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь з бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

"Воїну оперативно надана медична допомога. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Крім того, станом на 7 ранку сьогоднішнього дня зафіксовано ще одне порушення. Бойовики відкрили вогонь неподалік Авдіївки з автоматичних станкових гранатометів.

На всі обстріли наші бійці відповідали взаємністю.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувало 37 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. У Луганській області ситуація стала гіршою.

Раніше повідомлялося, що у Путіна заявили про напругу біля кордонів з Україною. Там кажуть, що ситуацію нагнітають наші військові.

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