Боєприпаси, ППО, F-16 і дрони. Умєров підбив підсумки ювілейного "Рамштайна"

Вчорашня зустріч

За його словами, учора була дуже важлива зустріч у Вісбадені з військовим керівництвом ключових країн-партнерів.

Українська делегація презентувала план на 2024 рік, озвучила критичні потреби українських Сил оборони, презентувала останні досягнення з побудови фортифікацій.

"Дуже важливо зберегти такий формат зустрічей напередодні засідань Контактної групи з питань оборони України", - написав міністр.

Зустріч з американською делегацією

Умеров повідомив, що сьогодні наша команда мала окрему зустріч із главою Пентагону Ллойдом Остіном і генералом США Чарльзом Брауном.

Вони обговорили план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби. Окремим пунктом стали далекобійні засоби ураження.

"Під час сьогоднішнього 20-го засідання у форматі "Рамштайн" коаліція країн-партнерів продемонструвала свою єдність та активність у допомозі Україні", - написав він.

Потреби України

Міністр уточнив, що боєприпаси є критично необхідними для українських воїнів.

"Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, до яких входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм, та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають і знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресору", - повідомив Умеров.

Також на засіданні обговорювали постачання систем ППО для захисту українських міст і воїнів від російської авіації, яка скидає авіабомби на наші позиції.

За його словами, буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони. Він подякував главі Міноборони Німеччини Борису Пісторіусу, який зазначив, що небо над Україною належить українцям. Тому наше спільне завдання - забезпечити перевагу України в повітрі.

Умеров повідомив, що допомогти закрити наше небо мають також F-16. У цьому напрямі Україна активно працює з усіма залученими партнерами, а саме США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше.

Війна дронів

Глава Міноборони України повідомив, що наша війна за відновлення територіальної цілісності - це перша повномасштабна війна дронів.

"Є кілька нових країн, які приєдналися до дронової коаліції і зробили внески. Першими результатами цієї коаліції стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні", - написав він.

Також Умєров обговорював можливість інвестицій в українське виробництво тих дронів, які вже показали свою ефективність на полі бою.

І окремо міністр оборони України провів низку двосторонніх зустрічей із колегами з Німеччини, Швеції, Греції, Франції, Болгарії, Словаччини та Португалії.

Україна отримає додаткову військову допомогу

Німеччина сьогодні оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро (542,35 млн доларів).

Люксембург у рамках нової військової допомоги стане разом із Бельгією та Нідерландами закуповувати дрони для України.

А Канада в рамках нової військової допомоги передасть Україні партію приладів нічного бачення. Також РБК-Україна розповіло про підсумки двадцятого "Рамштайна".