Нова допомога Україні та меседжі Путіну. Підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"

На американській авіабазі в Німеччині сьогодні, 19 березня, відбулася ювілейна, 20-та зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". На ній обговорювалися термінові потреби Сил оборони у зброї, а також було анонсувано нові пакети допомоги.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна, Telegram-канал Міністерства оборони України, анонси військової допомоги від Німеччини, Фінляндії та інших партнерів.

Зміст

Підтримка України та меседжі Путіну

На відкритті зустрічі голова Контактної групи Ллойд Остін заявив про високу ціну, яку сплачує Росія за війну проти України. За його словами, щонайменше 315 тисяч російських військових загинули або отримали поранення. На розгортання військ та ведення бойових дій Москва витратила 211 млрд доларів, ще близько 1,3 трлн доларів - втрати потенційного зростання економіки.

"Україна зазнає непоправних втрат, але їй вдається знешкоджувати російські судна. Ми знаємо, що умови, в яких бореться українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення страждає від атак російських безпілотників. Тому сьогодні наш меседж чіткий: США не допустять, щоб Україна програла, наша коаліція та весь вільний світ не допустять цього", - зазначив шеф Пентагону.

За його словами, сьогоднішній "Рамштайн" мав визначити, чого Україна потребує тут і зараз, щоб вистояти перед агресією РФ. Окремо він наголосив на внеску Чехії, яка знайшла спосіб дістати артилерійські снаряди.

Фото: Ллойд Остін пообіцяв, що США не допустять поразки України, та надіслав меседжі Путіну (Getty Images)

У лютому чеський президент Петр Павел заявив про можливість викупити 800 000 снарядів (на 1,5 млрд доларів) у третіх країн, після чого союзники почали виділяти кошти під цю ініціативу. На початку березня стало відомо, що потрібне фінансування зібрано. На даний момент погоджено першу партію на 300 000 одиниць. Як пише WSJ, потенційно ініціатива Праги може забезпечити постачання ще 700 000 снарядів.

Також сьогодні відбулися переговори з лідерами Естонії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії та Польщі у рамках коаліції потужностей. Союзники обговорили питання постачання дронів, навчань, а також координацію оборонної промисловості.

"Коаліція дійсно просунулася у прогресі за останні тижні. Ми продовжуватимемо працювати разом, щоб виявити прогалини та забезпечити фінансування найбільш невідкладних моментів", - наголосив міністр оборони США.

Він також назвав підтримку України інвестицією у безпеку Європи та світу.

"Якщо Путін досягне свого, це поставить під загрозу всіх нас. Ми бачимо, наскільки за такого сценарію світ буде занурений у насильство. І, відповідно, в інших імперій з'явиться шанс відновити свої нібито імперські кордони... Ми залишатимемося єдиними і сильними, питання свободи Україні важливе для всіх нас. Тому ми повинні зробити все, щоб Путін зупинився в Україні. Ми знаємо, що він хоче йти далі, але Україна може зупинити його, тому якщо ми підтримуватимемо Україну в Україні, передаватимемо необхідну зброю для оборони, ми інвестуємо у нашу безпеку. Ми продовжимо залишатися об'єднаними проти Путіна", - додав Остін.

Українську делегацію на "Рамштайні" очолював міністр оборони Рустем Умэров. Як заявили у відомстві, Україна на сьогоднішній зустрічі виділила такі пріоритети:

системи ППО та ракети до них

ракети далекого радіусу дії

артилерійські снаряди (особливо натовського 155-мм калібру)

системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР)

броньована техніка

Формат "Рамштайн" продовжиться, щодо мільярдів від США - без прогнозів

Після офіційної частини до преси вийшли Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун. Вони повторили запевнення у подальшій підтримці України, окремих анонсів допомоги оголошено не було.

Зокрема, Браун нагадав цитату 32-го президента США Франкліна Рузвельта, про те, що якщо мир похитнувся в якомусь регіоні, то це сталося у всьому світі.

"І ми бачимо, що через те, що похитнувся мир в Україні, він похитнувся для всього світу. Росія має намір перечекати, поки ми втомимося, що ми не надаватимемо Україні необхідну допомогу. Ми не можемо цього допустити... Колективна підтримка України посилить її на полі бою.Тому США продовжать підтримувати Україну. Ми віримо у мир та безпеку, все це вимагає спільних зусиль, тому ми продовжуватимемо зустрічатися у форматі "Рамштайн", - сказав він.

Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун пообіцяв, що союзники не втомляться від підтримки України (Getty Images)

Шефа Пентагону Ллойда Остіна також запитали про ризики російського прориву на фронті.

"Ми побачили, що Росії вдається частково здобувати невеликі військові перемоги. Вони кладуть величезні ресурси заради тих клаптиків землі, які захоплюють. Мої колеги та головнокомандувач ЗСУ впевнені, що їм вдасться захищати надалі свою батьківщину. Так, вони потребують амуніції, допомоги, щоб продовжувати оборону. І тут якраз хочу додати, що ми сподіваємося, що незабаром буде ухвалено черговий пакет допомоги Україні", - зазначив він.

За його словами, все залежить від Конгресу США, тому складно робити будь-які прогнози щодо термінів. Тим не менш, оскільки підтримка Вашингтона необхідна, він оптимістичний щодо того, що конкретні кроки будуть зроблені незабаром.

Крім того, Остін відповів на запитання, чи не варто переформатувати "Рамштайн" і проводити зустрічі партнерів України на майданчику НАТО. На його думку, нинішній формат показав свою ефективність, на кожне з 20 засідань приїжджала "велика кількість учасників, щоб висловити прихильність до допомоги Україні".

"Якраз тут Україна у фокусі уваги. Ми розглядаємо надання допомоги у довгостроковій перспективі, щоб її можливості не зменшувалися, а лише збільшувалися. Країни, які погодилися очолити коаліції потужностей, розуміють, наскільки важливо стримувати агресію не лише сьогодні, а й надалі. Звичайно, певна трансформація ("Рамштайна", - ред.) буде, але я переконаний, що на даному етапі ефективний саме такий формат надання Україні всього, чого вона потребує. Думаю, у найближчому майбутньому цей формат залишиться незмінним", - наголосив він.

Яку допомогу анонсували союзники

Німеччина

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги на 500 млн євро.

"Це "німецький пакет". Німеччина також підтримає захист України від російської агресивної війни у короткостроковій перспективі з подальшими постачаннями боєприпасів", - зазначив він.

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив новий пакет для України на 500 млн євро (Getty Images)

Планується, що в рамках цього пакету Німеччина надасть 10 тисяч артилерійських снарядів із запасів Бундесверу. Крім того, сюди увійдуть 100 бойових машин піхоти та 100 транспортних автомобілів.

Як пише dpa, із цим пакетом загальна допомога Берліна у 2024 році досягає 7 млрд євро. До цієї суми також входять кошти, виділені на чеську ініціативу із закупівлі снарядів. Таким чином, німецька сторона профінансує закупівлю 180 тисяч снарядів. Також стало відомо, що уряд замовить ще 100 тисяч снарядів у німецької промисловості. Останні два пункти - це середньо- та довгострокова допомога.

Зазначимо, сьогодні перед засіданням Пісторіуса питали про те, чи може Україна розраховувати на новини про авіаційні ракети Taurus з дальністю дії близько 500 км, але той відповів, що "новин немає". Достатня кількість артилерійських боєприпасів, реактивна артилерія більшої дальності та ППО є "справді екзистенційними питаннями", додав він.

Як заявив канцлер Олаф Шольц, військова допомога стане найважливішим посланням до Путіна. За його словами, той має знати, що надія на втому від України є хибною і "він не повинен розраховувати на те, що в США буде обрано президента, який поховає Україну".

Фінляндія

Фінський міністр оборони Антті Хакканен оголосив, що на зустрічі з начальником Генштабу Чехії Карелом Ржекою обговорював чеську ініціативу щодо закупівлі сотень тисяч боєприпасів для України.

"Фінляндія бере участь у цій ініціативі, виділивши 30 мільйонів євро", - зазначив він.

Напередодні президент Румунії Клаус Йоханіс схвалив транзит бойових катерів, які Фінляндія передала Україні. Кількість та конкретний тип суден не розголошується. Також повідомляється, що підготовку на румунській території пройдуть близько 50 військових із України.

Бельгія

Минулого тижня уряд Бельгії дав зелене світло на великий пакет допомоги для України. Як заявила міністерка оборони Людовін Дендондер, пакет на додаткові 412 млн євро складатиметься з трьох частин.

Фото: міністерка оборони Бельгії Людовін Дендондер раніше оголосила про надання великого пакету допомоги на понад 400 млн євро (belgian-presidency.consilium.europa.eu)

Повідомляється, що у співпраці з Нідерландами будуть передані три протимінні кораблі класу Alkmaar. Бельгія бере на себе базову підготовку особового складу у військово-морській академії, технічне обслуговування тральщиків, щоб гарантувати їхню морехідність та працездатність, а Нідерланди - навчання екіпажів на місцях.

Друга частина передбачає закупівлю броньованих машин швидкої допомоги у рамках спільної ініціативи країн Бенілюкса. Повідомляється, що перед передачею їх мають намір модернізувати. Крім того, планується спільна закупівля розвідувальних дронів та передача близько 300 бронемашин Lynx Light Multirole Vehicle (LMV).

Як пишуть ЗМІ, це армійські багатоцільові броньовані автомобілі італійського виробництва Iveco LMV. Основні функції - розвідка, патрулювання, забезпечення зв'язку, супровід та службове обслуговування. На машині може бути встановлене різне кулеметне озброєння.

Найбільша частина пакету - на 373,1 млн євро - піде на постачання артилерійських боєприпасів із бельгійських запасів, а також через міжнародні групові закупівлі.

Данія

Минулого тижня Данія анонсувала пакет на 330 млн доларів. До нього увійдуть самохідні артилерійські установки Caesar , самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них. Також повідомлялося, що гаубиці Caesar надаються у співпраці з Францією, а 155-мм снаряди - з Естонією та Чехією.

"Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми вносимо істотний внесок у боротьбу за свободу України… Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і посилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті", - казав датський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

США

Також минулого тижня Білий дім виділив пакет на 300 млн доларів - перший із грудня минулого року. До нього ввійшли:

зенітні ракети-перехоплювачі

ракети GMLRS до реактивних систем HIMARS

155-мм артилерійські снаряди (включаючи осколково-фугасні та касетні)

105-мм артилерійські снаряди

84 протитанкові комплекси

Як заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, цього пакета вистачить на кілька тижнів. Допомога стала можливою через економію коштів у контрактах. Відомо, що Пентагон має ще близько 4 млрд доларів на зброю для України зі своїх складів, проте Вашингтон не поспішає використовувати це фінансування, оскільки не залишилося грошей на поповнення запасів.

Спікерка Пентагону Сабріна Сінгх попередила, що березневий пакет був унікальним і можливості повторити його не буде. Подальша підтримка України залежить від того, коли Конгрес США проголосує за багатомільярдну допомогу. Очікується, що 60 млрд доларів можуть розблокувати у березні чи квітні. Однак республіканці в Конгресі всерйоз розглядають надання частини запитуваних адміністрацією Джо Байдена коштів у вигляді безвідсоткових кредитів, а не грантів, як було раніше. Відповідно, для цього ще мають підготувати новий законопроект.