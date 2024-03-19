Архівне фото: Люксембург приєднався до артилерійської коаліції і купуватиме дрони для України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Люксембург у рамках нової військової допомоги стане разом із Бельгією та Нідерландами закуповувати дрони для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що Люксембург вирішив приєднатися до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина. Також країна закуповуватиме дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами. "Продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання", - йдеться в заяві. Україна отримає додаткову військову допомогу Німеччина сьогодні оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро (542,35 млн доларів). Також Комітет з фінансів парламенту Швеції підтримав пропозицію уряду про постачання в Україну нової партії військової допомоги. А Фінляндія як військову допомогу відправить Україні бойові катери. Точна кількість поки невідома. Також РБК-Україна розповіло про підсумки двадцятого "Рамштайна".