Люксембург приєднався до артилерійської коаліції і купуватиме дрони для України
Люксембург у рамках нової військової допомоги стане разом із Бельгією та Нідерландами закуповувати дрони для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві зазначили, що Люксембург вирішив приєднатися до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина.
Також країна закуповуватиме дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами.
"Продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання", - йдеться в заяві.
Україна отримає додаткову військову допомогу
Німеччина сьогодні оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро (542,35 млн доларів).
Також Комітет з фінансів парламенту Швеції підтримав пропозицію уряду про постачання в Україну нової партії військової допомоги.
А Фінляндія як військову допомогу відправить Україні бойові катери. Точна кількість поки невідома.
Також РБК-Україна розповіло про підсумки двадцятого "Рамштайна".
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