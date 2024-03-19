Боеприпасы, ПВО, F-16 и дроны. Умеров подвел итоги юбилейного "Рамштайна"

Вчерашняя встреча

По его словам, вчера была очень важная встреча в Висбадене с военным руководством ключевых стран-партнеров.

Украинская делегация представила план на 2024 год, озвучила критические потребности украинских Сил обороны, представила последние достижения по построению фортификаций.

"Очень важно сохранить такой формат встреч накануне заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины", - написал министр.

Встреча с американской делегацией

Умеров сообщил, что сегодня наша команда имела отдельную встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом США Чарльзом Брауном.

Они обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы. Отдельным пунктом стали дальнобойные средства поражения.

"Во время сегодняшнего 20-го заседания в формате "Рамштайн" коалиция стран-партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине", - написал он.

Потребности Украины

Министр уточнил, что боеприпасы являются критически необходимыми для украинских воинов.

"Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм, и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, которые так необходимы для отпора агрессору", - сообщил Умеров.

Также на заседании обсуждали поставки систем ПВО для защиты украинских городов и воинов от российской авиации, которая сбрасывает авиабомбы на наши позиции.

По его словам, будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны. Он поблагодарил главу Минобороны Германии Бориса Писториуса, который отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наша общая задача - обеспечить превосходство Украины в воздухе.

Умеров сообщил, что помочь закрыть наше небо должны также F-16. В этом направлении Украина активно работает со всеми привлеченными партнерами, а именно США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее.

Война дронов

Глава Минобороны Украины сообщил, что наша война за восстановление территориальной целостности - это первая полномасштабная война дронов.

"Есть несколько новых стран, которые присоединились к дроновой коалиции и сделали взносы. Первыми результатами этой коалиции станут первые поставки дронов в Украину уже в марте", - написал он.

Также Умеров обсуждал возможность инвестиций в украинское производство тех дронов, которые уже показали свою эффективность на поле боя.

И отдельно министр обороны Украины провел ряд двусторонних встреч с коллегами из Германии, Швеции, Греции, Франции, Болгарии, Словакии и Португалии.

Украина получит дополнительную военную помощь

Германия сегодня объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн евро (542,35 млн долларов).

Люксембург в рамках новой военной помощи станет вместе с Бельгией и Нидерландами закупать дроны для Украины.

А Канада в рамках новой военной помощи передаст Украине партию приборов ночного видения. Также РБК-Украина рассказало об итогах двадцатого "Рамштайна".