ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Боеприпасы будут: глава МИД Чехии подтвердил продолжение "снарядной инициативы"

Украина, Пятница 09 января 2026 14:14
UA EN RU
Боеприпасы будут: глава МИД Чехии подтвердил продолжение "снарядной инициативы" Фото: министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка (facebook.com)
Автор: Антон Корж, Елена Чернякова

Чехия планирует продлить действие "снарядной инициативы", начатой прошлым правительством Петра Фиалы, благодаря чему Украина может получать боеприпасы для артиллерии и другого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки на брифинге со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Я стал послом добрых дел - продолжение снарядной инициативы, которая чрезвычайно важна для Украины. Я рад, что нам удалось найти компромисс и консенсус, который обеспечит продолжение инициативы по боеприпасам", - отметил он во время брифинга.

По словам Мацинки, во время встречи он с Сибигой также обсудил поставки Украине нужной военной амуниции и приглашение к чешскому бизнесу принять участие в этих поставках.

Также чешский министр прокомментировал мирный процесс, который может положить конец войне в Украине, в частности подтвердил, что его проинформировали о переговорах между Украиной и США.

"Я понял, должны ли мы это видеть оптимистично или пессимистично, поэтому мое отношение будет более реалистичное. Я вижу, что Украина имеет большой интерес к миру и я вижу, что она готова", - отметил Мацинка.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка прибыл в Украину с визитом 9 января. Это первый визит Мацинки в Украину. Известно, что поезд министра задержался из-за очередной массированной атаки РФ на украинские города.

"Снарядная инициатива" Чехии

Напомним, что в 2024 году Чехия организовала инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставило большое количество стран Запада. Благодаря Чехии Украина начала получать большое количество боеприпасов прежде всего для артиллерии.

В течение 2025 года Чехия передала украинским войскам 1,8 млн боеприпасов. При этом планировалось передать в лучшем случае 1,5 миллиона. Речь идет исключительно о крупнокалиберных боеприпасах - снарядах для пушек и минах для минометов.

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш неоднократно выступал против продолжения "снарядной инициативы". В ответ президент Чехии Петр Павел отмечал, что сворачивание снарядной инициативы будет иметь серьезные последствия, прежде всего для самой Чехии, а также приведет к росту жертв в Украине.

После этого Бабишу пришлось подтвердить, что инициатива по поставке боеприпасов для Украины будет продолжена при условии финансирования со стороны других государств. То есть, фактически ничего не изменится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Украина Война в Украине
Новости
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка