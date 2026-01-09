Боеприпасы будут: глава МИД Чехии подтвердил продолжение "снарядной инициативы"

Чехия планирует продлить действие "снарядной инициативы", начатой прошлым правительством Петра Фиалы, благодаря чему Украина может получать боеприпасы для артиллерии и другого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки на брифинге со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Я стал послом добрых дел - продолжение снарядной инициативы, которая чрезвычайно важна для Украины. Я рад, что нам удалось найти компромисс и консенсус, который обеспечит продолжение инициативы по боеприпасам", - отметил он во время брифинга.

По словам Мацинки, во время встречи он с Сибигой также обсудил поставки Украине нужной военной амуниции и приглашение к чешскому бизнесу принять участие в этих поставках.

Также чешский министр прокомментировал мирный процесс, который может положить конец войне в Украине, в частности подтвердил, что его проинформировали о переговорах между Украиной и США.

"Я понял, должны ли мы это видеть оптимистично или пессимистично, поэтому мое отношение будет более реалистичное. Я вижу, что Украина имеет большой интерес к миру и я вижу, что она готова", - отметил Мацинка.