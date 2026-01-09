Боеприпасы будут: глава МИД Чехии подтвердил продолжение "снарядной инициативы"
Чехия планирует продлить действие "снарядной инициативы", начатой прошлым правительством Петра Фиалы, благодаря чему Украина может получать боеприпасы для артиллерии и другого вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки на брифинге со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
"Я стал послом добрых дел - продолжение снарядной инициативы, которая чрезвычайно важна для Украины. Я рад, что нам удалось найти компромисс и консенсус, который обеспечит продолжение инициативы по боеприпасам", - отметил он во время брифинга.
По словам Мацинки, во время встречи он с Сибигой также обсудил поставки Украине нужной военной амуниции и приглашение к чешскому бизнесу принять участие в этих поставках.
Также чешский министр прокомментировал мирный процесс, который может положить конец войне в Украине, в частности подтвердил, что его проинформировали о переговорах между Украиной и США.
"Я понял, должны ли мы это видеть оптимистично или пессимистично, поэтому мое отношение будет более реалистичное. Я вижу, что Украина имеет большой интерес к миру и я вижу, что она готова", - отметил Мацинка.
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка прибыл в Украину с визитом 9 января. Это первый визит Мацинки в Украину. Известно, что поезд министра задержался из-за очередной массированной атаки РФ на украинские города.
"Снарядная инициатива" Чехии
Напомним, что в 2024 году Чехия организовала инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставило большое количество стран Запада. Благодаря Чехии Украина начала получать большое количество боеприпасов прежде всего для артиллерии.
В течение 2025 года Чехия передала украинским войскам 1,8 млн боеприпасов. При этом планировалось передать в лучшем случае 1,5 миллиона. Речь идет исключительно о крупнокалиберных боеприпасах - снарядах для пушек и минах для минометов.
Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш неоднократно выступал против продолжения "снарядной инициативы". В ответ президент Чехии Петр Павел отмечал, что сворачивание снарядной инициативы будет иметь серьезные последствия, прежде всего для самой Чехии, а также приведет к росту жертв в Украине.
После этого Бабишу пришлось подтвердить, что инициатива по поставке боеприпасов для Украины будет продолжена при условии финансирования со стороны других государств. То есть, фактически ничего не изменится.