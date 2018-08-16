Бочковского не впустили на работу в ГСЧС

Бочковского не пустили на проходной ведомства, поскольку не получили документов о его восстановлении

Экс-главу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Бочковского, возобновленного на должности решением Киевского апелляционного административного суда, не впустили в ГСЧС в четверг, 16 августа. Об этом сообщает "Инетрфакс-Украина".

Отмечается, что Бочковский пришел к зданию ГСЧС с адвокатом и попытался войти. Однако его не пропустили на проходной ведомства.

Как заявил директор департамента персонала ГСЧС Александр Доценко, на сегодня в ведомство не поступало никаких распорядительных документы о восстановлении Бочковского лица в ГСЧС.

"Есть соответствующая процедура восстановления в должности, она касается как рядового спасателя, так и председателя службы... В связи с чем мы сегодня никого пускать не будем", - заявил Доценко.

По словам адвоката Бочковского, для восстановления его клиента на должности никаких документов от Кабинета министров. Также защитник заявил, что запротоколировал все действия, которые были совершены в отношении его клиента.

По поводу замечания журналистов о том, что на решение о восстановлении Бочковского подано кассационную жалобу, экс-глава ГСЧС сообщил: "Кассацию еще нужно выиграть".

Напомним, в апреле текущего года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Бочковского и восстановил его на должности главы ГСЧС. Таким образом, суд отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Бочковского.

Уже в июне стало известно, что Бочковскому начали выплачивать зарплату. Кроме того, адвокат заявил, что по решению суда, Бочковскому должны выплатить около 500 тыс. гривен "за вынужденный прогул".

7 августа 2018 года Апелляционный административный суд Киева принял решение об восстановление на должности начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

В Министерстве внутренних дел заявили впоследствии, что восстановление Сергея Бочковского будет обжаловано в кассационном порядке.

Добавим, что в апреле 2014 года правительство назначил Бочковского председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р. В марте 2015 года Бочковский (на тот момент глава ГСЧС и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина. Экс-чиновникам объявили подозрения в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в более чем 6,5 млн гривен.

В марте 2016 года в Шевченковском райсуде Киева Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому зачитали обвинительное заключение. "У Бочковского несколько эпизодов неправомерной выгоды, злоупотребление властью, служебный подлог. У Стоецкого в свою очередь тоже несколько эпизодов покушения на вымогательство неправомерной выгоды и злоупотребления властью", - объяснял тогда прокурор ГПУ Александр Цилюрик.