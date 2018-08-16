Бочковського не впустили на роботу до ДСНС

Бочковського не пустили на прохідній відомства, оскільки не отримали документів про його поновлення

Екс-главу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергія Бочковського, поновленого на посаді рішенням Київського апеляційного адміністративного суду, не впустили до ДСНС у четвер, 16 серпня. Про це повідомляє "Інетрфакс-Україна".

Зазначається, що Бочковський прийшов до будівлі ДСНС з адвокатом і спробував увійти. Однак його не пропустили на прохідній відомства.

Як заявив директор департаменту персоналу ДСНС Олександр Доценко, на сьогодні до відомства не надходило жодних розпорядчих документи про поновлення Бочковського особи у ДСНС.

"Є відповідна процедура відновлення на посаді, вона стосується як рядового рятувальника, так і голови служби… У зв'язку з чим ми нікого сьогодні пускати не будемо", - заявив Доценко.

За словами адвоката Бочковського, для відновлення його клієнта на посаді жодних документів від Кабінету міністрів. Також захисник заявив, що запротоколював усі дії, які були вчинені щодо його клієнта.

Щодо зауваження журналістів про те, що на рішення про відновлення Бочковського подано касаційну скаргу, екс-глава ДСНС повідомив: "Касацію ще потрібно виграти".

Нагадаємо, у квітні поточного року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Бочковського і відновив його на посаді глави ДСНС. Таким чином, суд скасував розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Бочковського.

Уже в червні стало відомо, що Бочковскому почали виплачувати зарплату. Крім того, адвокат заявив, що за рішенням суду, Бочковскому повинні виплатити близько 500 тис. гривень "за вимушений прогул".

7 серпня 2018 року Апеляційний адміністративний суд Києва прийняв рішення про відновлення на посаді начальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили згодом, що відновлення Сергія Бочковського буде оскаржено в касаційному порядку.

Додамо, що у квітні 2014 року уряд призначив Бочковського головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій розпорядженням від 23 квітня 2014 року № 412-р. У березні 2015 року Бочковський (на той момент глава ДСНС) і його заступник були арештовані прямо у ході засідання Кабміну. Екс-чиновникам оголосили підозри у використанні службового становища і нанесенні шкоди державі у більш ніж 6,5 млн гривень.

У березні 2016 року в Шевченківському райсуді Києва Бочковскому та його заступнику Василю Стоєцькому зачитали обвинувальний висновок. "У Бочковського кілька епізодів неправомірної вигоди, зловживання владою, службове підроблення. У Стоєцького в свою чергу теж кілька епізодів замаху на вимагання неправомірної вигоди і зловживання владою", - пояснював тоді прокурор ГПУ Олександр Цилюрик.