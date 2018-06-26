Экс-главе ГСЧС Бочковскому начали выплачивать зарплату

Бочковскому выплатили месячную зарплату в размере около 15 тыс. гривен

Экс-главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергею Бочковскому начали выплачивать зарплату. Об этом заявил его адвокат Игорь Федоренко, сообщают "Українські новини".

"Буквально накануне ему выплатили одну зарплату. То есть начали фактически исполнять решение суда. Это уже прогресс", - заявил адвокат, отметив, что Бочковскому выплатили месячную зарплату в размере около 15 тыс. гривен.

Адвокат также заявил, что по решению суда, Бочковскому должны выплатить около 500 тыс. гривен "за вынужденный прогул".

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле текущего года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Бочковского и восстановил его в должности главы ГСЧС.

В свою очередь, глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Бочковский не будет восстановлен в должности.

Отметим, в марте 2015 года Бочковский (на тот момент глава ГСЧС) и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина. Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в более чем 6,5 млн гривен.